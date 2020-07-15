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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29162

Полицейские изъяли у жителя Сумщины 200 наркокустов (видео)

Почти 130 кустов конопли и 78 растений мака обнаружили и изъяли сотрудники полиции Шостки на земельном участке 54-летнего жителя села Свирж Шосткинского района.

В рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» сотрудники полиции получили информацию, что один из жителей села Свирж Шосткинского района выращивает наркотические растения. Правоохранители не стали медлить и посетили усадьбу 54-летнего мужчины.

При осмотре прилегающей к дому территории, под сараем стражи правопорядка нашли конопляную плантацию - грядка была тщательно ухожена. Чтобы высокие кусты не были заметны соседям и прохожим, хозяин пригнул верхушки растений с помощью грузила. Всего полицейские вырвали, учли и изъяли 126 кустов конопли.

Кроме этого, на огороде мужчины правоохранители обнаружили и изъяли еще и 78 растений мака, которые тоже учли на направили на экспертное исследование.

Сам же владелец говорит, что коноплю сажал и выращивал для хозяйства и на прикорм для рыбалки, а мак - «на пирожки».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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