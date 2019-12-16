Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52308

На Сумщине будут судить свободовца за организацию нападения на нардепов

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении члена одной политической партии за организацию и подготовку насильственных действий в отношении двух народных депутатов Украины IX созыва в связи с их государственной и общественной деятельностью (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст . 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый, будучи противником земельной реформы, предложил молодым людям 2 тыс. долларов США за нападение на двух сумских народных депутатов. Половину суммы заказчик передал исполнителям в качестве аванса, остальные обещал отдать после выполнения заказа.

Об указанном факте стало известно сотрудникам Службы безопасности Украины в Сумской области, поэтому все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. Так, 15 декабря 2019 года «заказанный» народный депутат разместил в социальной сети пост о нападении на него. Обнародование этой информации позволило задокументировать факт передачи остальных средств.

Досудебное следствие проведено следственным отделом Управления СБ Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Речь идет о главе областной организации ВО «Свобода» Николае Алифанове и сумских народных депутатах Михаиле Ананченко и Татьяне Рябухе.

Право Нападение на депутата Николай Алифанов
view counter

По тематике

21.02.2020 11:53

Имущество подозреваемого в организации покушения на сумского нардепа, оставили под арестом

Имущество лица, подозреваемого в организации покушения на причинение телесных повреждений народному депутату, оставили под арестом....

Главного сумского свободовца отправили под домашний арест
22.01.2020 11:54

Главного сумского свободовца отправили под домашний арест

Избрана мера пресечения главе Сумской областной организации ВО «Свобода» Николаю Алифанову, которого подозревают в организации и приготовлении совершение преступления в...

«Заставить есть землю»: подробности организации нападений на сумских «слуг народа»
24.12.2019 10:48

«Заставить есть землю»: подробности организации нападений на сумских «слуг народа»

В Реестре судебных решений обнародовано постановление суда от 18 декабря о наложении ареста на деньги за организацию нападения на сумских...

Кто заказал нардепа Ананченко?
20.12.2019 15:34

Кто заказал нардепа Ананченко?

По материалам управления СБУ в Сумской области сообщено о подозрении организатору совершения насильственных действий в отношении народного депутата Украины....

СБУ расследует нападение на нардепа Ананченко
16.12.2019 16:50

СБУ расследует нападение на нардепа Ананченко

Следователи СБУ расследуют организацию и законченное покушение на нардепа....

view counter

Статьи

Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
16.07.2020 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
16.07.2020 12:11
«Квіти і люди»
16.07.2020 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
15.07.2020 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
15.07.2020 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
15.07.2020 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
15.07.2020 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
15.07.2020 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
15.07.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.