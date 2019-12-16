На Сумщине будут судить свободовца за организацию нападения на нардепов

По данным следствия, обвиняемый, будучи противником земельной реформы, предложил молодым людям 2 тыс. долларов США за нападение на двух сумских народных депутатов. Половину суммы заказчик передал исполнителям в качестве аванса, остальные обещал отдать после выполнения заказа.
Об указанном факте стало известно сотрудникам Службы безопасности Украины в Сумской области, поэтому все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. Так, 15 декабря 2019 года «заказанный» народный депутат разместил в социальной сети пост о нападении на него. Обнародование этой информации позволило задокументировать факт передачи остальных средств.
Досудебное следствие проведено следственным отделом Управления СБ Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Речь идет о главе областной организации ВО «Свобода» Николае Алифанове и сумских народных депутатах Михаиле Ананченко и Татьяне Рябухе.
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