На Сумщине будут судить свободовца за организацию нападения на нардепов Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении члена одной политической партии за организацию и подготовку насильственных действий в отношении двух народных депутатов Украины IX созыва в связи с их государственной и общественной деятельностью (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст . 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый, будучи противником земельной реформы, предложил молодым людям 2 тыс. долларов США за нападение на двух сумских народных депутатов. Половину суммы заказчик передал исполнителям в качестве аванса, остальные обещал отдать после выполнения заказа.

Об указанном факте стало известно сотрудникам Службы безопасности Украины в Сумской области, поэтому все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. Так, 15 декабря 2019 года «заказанный» народный депутат разместил в социальной сети пост о нападении на него. Обнародование этой информации позволило задокументировать факт передачи остальных средств.

Досудебное следствие проведено следственным отделом Управления СБ Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Речь идет о главе областной организации ВО «Свобода» Николае Алифанове и сумских народных депутатах Михаиле Ананченко и Татьяне Рябухе.