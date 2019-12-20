Обвинувачений у організації нападу на двох сумських нардепів звинуватив СБУшника у провокації заради кар'єри

Під час засідання суд допитав обвинуваченого. Своєї вини Микола Аліфанов не визнає. Він розповів, що організація, яку він очолює, у грудні минулого року якраз готувалася до третьої акції проти законопроєкту про ринок землі, пише Sumy.Today. Підготовкою до неї займався його підлеглий зі своїм знайомим - ті молодики, яким, за версією прокуратури, Аліфанов мав заплатити 2 тисячі доларів за напад на нардепів та віддав половину в якості авансу. За його словами, під час планування ці чоловіки говорили про якісь насильницькі дії, але він у цій розмові участі не брав і, навіть, не знає про що і кого саме йшла мова.

"Я ні разу не називав жодного імені, ніякого депутата. Я ніколи не пропонував і не підтримував насильства. Тим більше, ніяких вказівок я не давав. Вони говорили, що хотіли щось десь зламать, я на таке ніколи не погоджувався. Бо наші акції тільки мирні. Так, вони там називали якісь прізвища, але я їх навіть не запам'ятав", - зазначив Микола Аліфанов у суді. Більше того, він наголосив, що не цікавиться діяльністю саме цих нардепів і, навіть, не знає як вони голосували законопроєкт про ринок землі.

Крім цього, обвинувачений розповів, що напередодні "побиття" нардепа чув про підготовку проти нього якихось провокацій. Але не розумів про що саме тоді йшла мова. За його інформацією, працівнику СБУ треба було розкрити якусь гучну справу для його ж кар'єри.

Щодо переданих коштів у сумі близько 20 тисяч гривень, то він пояснив суду, що це були кошти для майбутньої акції. На них його підлеглий мав організувати захід та заплатити учасникам. Адже ці акції є платними.

Нагадаємо: 15 грудня минулого року у Сумах невідомі начебто побили Михайла Аначенко. Про це нардеп сам написав у фейсбуці.

Наступного дня, 16 грудня, стало відомо, що самого побиття не було. На офіційному сайті СБУ оприлюднили офіційну версію «нападу». Згідно неї, СБУ попередила вчинення насильницьких дій проти Михайла Ананченка та Тетяни Рябухи.

За кілька днів підозру в організації нападу на нардепа оголосили Миколі Аліфанову, який є головою Сумської обласної організації ВО «Свобода».

Наступне засідання призначили на 27 серпня.