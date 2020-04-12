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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44834

На Сумщине умерла женщина, у которой был подтвержден COVID-19

В Шостке 21 июля умерла женщина, у которой был подтвержден COVID-19.

Об этом рассказал заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк, пишет Суспільне.

"Сначала заразился ее сын, который приехал из России в начале месяца. Он живет отдельно и не сказал, что контактировал с матерью ", - говорит он.

По его словам, диагноз был поставлен слишком поздно.

"Дальше - свойства организма", - говорит он.

Напомним: это - седьмая смерть от коронавируса на Сумщине с начала эпидемии.

Общество Смерть от коронавируса
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