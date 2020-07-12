ФК «Тростянец» победил в столице

В Киеве нашим землякам противостоял местный «Рубикон». Игра завершилась победой гостей 3:1. Хет-триком отличился Валерий Гайван.
ФК «Рубикон» (Киев) - ФК «Тростянец» 1:3
Голы: Тищенко 48 - Гайван 55, пен., 62, 65
Николаевская «Виктория» в этом туре получила 3 очка за техническую победу над непережившим карантин МФК «Первомайск».
После 19 туров лидируют николаевцы с 48 очками, на 5 очков меньше у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины (матч в запасе), на 10 – у ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка). По 30 очков сразу у трех команд, среди которых и тростянчане (у них тоже матч в запасе).
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