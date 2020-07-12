Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03387

ФК «Тростянец» победил в столице

Сегодня, 21 июля, ФК «Тростянец» сыграл свой матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В Киеве нашим землякам противостоял местный «Рубикон». Игра завершилась победой гостей 3:1. Хет-триком отличился Валерий Гайван.

ФК «Рубикон» (Киев) - ФК «Тростянец» 1:3

Голы: Тищенко 48 - Гайван 55, пен., 62, 65

Николаевская «Виктория» в этом туре получила 3 очка за техническую победу над непережившим карантин МФК «Первомайск».

После 19 туров лидируют николаевцы с 48 очками, на 5 очков меньше у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины (матч в запасе), на 10 – у ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка). По 30 очков сразу у трех команд, среди которых и тростянчане (у них тоже матч в запасе).

Спорт ФК Тростянец Футбол
view counter

По тематике

С кем сыграет в финале «Виктория»?
17.07.2020 08:40

С кем сыграет в финале «Виктория»?

Финал кубка Украины по футболу среди аматоров пройдет в два матча....

Определились финалисты кубка Сумщины по футболу
15.07.2020 20:29

Определились финалисты кубка Сумщины по футболу

Кубок Сумской области разыграют команды из Тростянца и Севериновки....

ФК «Виктория» в финале Кубка Украины по футболу среди аматоров
15.07.2020 20:13

ФК «Виктория» в финале Кубка Украины по футболу среди аматоров

Сегодня, 15 июля, на Сумщине был большой футбол: полуфинал кубка Украины по футболу среди аматоров....

ФК «Тростянец» сыграл в сухую ничью с черниговцами
12.07.2020 19:23

ФК «Тростянец» сыграл в сухую ничью с черниговцами

Сегодня, 12 июля, в Тростянце прошел матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Чемпионат Сумщины по футболу: 4-й тур
12.07.2020 11:38

Чемпионат Сумщины по футболу: 4-й тур

11 июля были сыграны матчи 4-го тура чемпионата области по футболу....

Новости

На Сумщине плюс 12 случаев коронавируса
Сегодня 09:10
На Сумщине умерла женщина, у которой был подтвержден COVID-19
Вчера 16:44
ФК «Тростянец» победил в столице
Сегодня 08:03
В Сумах патрульные помогли пожилой женщине, которая в закрытой квартире не могла самостоятельно подняться (видео)
Сегодня 07:24
В Сумах «Дорремстрой» и «Электроавтотранс» не поделили дороги: троллейбусы и автобусы поедут по измененным маршрутам
Сегодня 07:01
В Сумах в ДТП травмирован водитель мопеда
Вчера 21:39
На Сумщине строительная фирма заплатила 750 тыс. грн штрафа за неоформленных работников
Вчера 17:44
В Сумскую больницу № 5 уже вложили 12 млн грн
Вчера 17:17
Шосткинская спортсменка будет выступать за сборную Беларуси
Вчера 16:55
Госэкоинспекция проверила Поповский завод, от вони с которого страдает Конотоп
Вчера 16:28
В Сумах начали таки ремонт на Казацком валу
Вчера 16:21
На Сумщине будет новый глава полиции?
Вчера 16:13
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.