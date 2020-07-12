ФК «Тростянец» победил в столице Сегодня, 21 июля, ФК «Тростянец» сыграл свой матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В Киеве нашим землякам противостоял местный «Рубикон». Игра завершилась победой гостей 3:1. Хет-триком отличился Валерий Гайван.

ФК «Рубикон» (Киев) - ФК «Тростянец» 1:3

Голы: Тищенко 48 - Гайван 55, пен., 62, 65

Николаевская «Виктория» в этом туре получила 3 очка за техническую победу над непережившим карантин МФК «Первомайск».

После 19 туров лидируют николаевцы с 48 очками, на 5 очков меньше у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины (матч в запасе), на 10 – у ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка). По 30 очков сразу у трех команд, среди которых и тростянчане (у них тоже матч в запасе).