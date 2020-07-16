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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04534

Сумскую прокуратуру могут закрыть на карантин из-за коронавируса?

Прокурор, который должен был дать объяснения в деле об аресте имущества "Семок", заявил, что болен коронавирусом

Сумской прокурор А.Жерновой не приедет в Киев на заседание кадровой комиссии. Он заявил, что получил положительный тест на коронавирус. Комиссия должна выяснить, причастен ли Жерновой каким-то образом к попытке рейдерского захвата завода "Семок". Об этом рассказали представители предприятия, пишут Комментарии.

О том, что получил положительный тест на COVID-19, работник Сумской областной прокуратуры заявил как раз накануне заседания кадровой комиссии по аттестации прокуроров. Там выясняют, кто помог устроить рейдерскую атаку на предприятие, которое изготавливает "Семки" и другие украинские снеки. Именно А.Жерновой в свое время согласовал направление в суд ходатайства следователя Сумского СБУ об аресте завода. Представители предприятия утверждают, что завод никоим образом не связан с делом, которое ведет Сумское управление СБУ с 2017-го года.

Позицию коллектива поддержал и Апелляционный суд Сумской области. Он отменил постановление об аресте. ГБР проводит расследование в отношении следователя СБУ В.Прохненка и прокурора А.Жернового. Предполагают, что в деле о злоупотребление властью и служебном подлоге могут быть и другие, пока неустановленные фигуранты.

Представители завода направили в кадровую комиссию прокуратуры все материалы о попытке рейдерского захвата и доказательства, которые могут свидетельствовать об участии прокурора А.Жернового в юридических действиях, направленных на арест имущества завода и передачи его другим владельцам.

На этой неделе кадровая комиссия должна завершить свою работу. Если коронавирус в Жернового подтвердят, то на самоизоляцию могут отправить и представителей комиссии, поскольку прокурор с ними контактировал. Также на карантин может пойти Сумская областная прокуратура.

Общество Жерновой Коронавирус
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