Мэр Конотопа сообщил еще о трех случаях коронавируса

«Кто верит в коронавирус, кто нет. Ситуация с коронавируса в нашем городе ухудшилась. Еще в воскресенье я писал, что у нас один больной коронавирусом. Сегодня еще трое. В сумме - четверо. И все - военнослужащие 58 ОМПБр. Ребятам хочу пожелать здоровья, - сказал Семенихин.
Министерство здравоохранения позволило пускать ограниченное количество зрителей на матчи Премьер-лиги Украины по футболу....
В ответ на информацию в СМИ о возможном закрытии прокуратуры области на карантин пресс-секретарь Наталья Науменко опровергла эту информацию....
Прокурор, который должен был дать объяснения в деле об аресте имущества "Семок", заявил, что болен коронавирусом...
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....