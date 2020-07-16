Мэр Конотопа сообщил еще о трех случаях коронавируса Сегодня, 22 июля, об этом в стриме на Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Кто верит в коронавирус, кто нет. Ситуация с коронавируса в нашем городе ухудшилась. Еще в воскресенье я писал, что у нас один больной коронавирусом. Сегодня еще трое. В сумме - четверо. И все - военнослужащие 58 ОМПБр. Ребятам хочу пожелать здоровья, - сказал Семенихин.