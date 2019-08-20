У Сумах збирають книги для захисників України

Збір відбуватиметься щоденно з 11:00 до 18:00 (вул. Соборна, 27) по 13 серпня.

Відправка книг запланована на 14 серпня.

«Про важливість читання багато пишуть і говорять. Знають ще більше. Це пункт один. Читання тримає мозок у тонусі, допомагає краще балансувати у буремності. Це пункт два. Концентрація уваги покращується з кожною хвилиною занурення у сторінки. Це пункт три. У зоні ООС для наших захисників організовано бібліотеки, які потребують оновлення. І ми не можемо лишатися осторонь!» – зазначають організатори акції.

Основна вимога – це мають бути україномовні книги, що не містять суперечливої інформації щодо історії та сьогодення держави.

Детальніше про акцію можна дізнатись за тел.: 67-98-39, (066)4819465 (Наталія ЯРОШЕНКО),