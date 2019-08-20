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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40187

У Сумах збирають книги для захисників України

КУ «Агенція промоції «Суми» проводить благодійний збір книг для захисників України, котрі перебувають у зоні проведення ООС.

Збір відбуватиметься щоденно з 11:00 до 18:00 (вул. Соборна, 27) по 13 серпня.

Відправка книг запланована на 14 серпня.

«Про важливість читання багато пишуть і говорять. Знають ще більше. Це пункт один. Читання тримає мозок у тонусі, допомагає краще балансувати у буремності. Це пункт два. Концентрація уваги покращується з кожною хвилиною занурення у сторінки. Це пункт три. У зоні ООС для наших захисників організовано бібліотеки, які потребують оновлення. І ми не можемо лишатися осторонь!» – зазначають організатори акції.

Основна вимога – це мають бути україномовні книги, що не містять суперечливої інформації щодо історії та сьогодення держави.

Детальніше про акцію можна дізнатись за тел.: 67-98-39, (066)4819465 (Наталія ЯРОШЕНКО),

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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