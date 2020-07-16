В Украине запретили работу кафе, ресторанов и ночных клубов после 23:00 Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области сообщает о том, что в Украине продолжается запрет на работу заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00.

На заседании правительства было принято решение о запрете работы после 23 и до 7 часов развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), учреждений культуры, кроме кинотеатров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос. Решение правительства распространяется на территорию всей Украины.

Уважаемые граждане! Принимая во внимание напряженную эпидемическую ситуацию в стране и с целью предотвращения карантинных требований, просим Вас, в случае выявления фактов нарушения заведениями общественного питания и ночными клубами режима работы предоставлять соответствующую информацию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области и Главного управления Национальной полиции в Сумской области.