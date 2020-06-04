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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34190

В Сумах взяли под стражу разбойника, напавшего на женщину в центре города

По ходатайству прокуратуры взят под стражу разбойник, который в центре города напал на женщину.

По ходатайству Сумской местной прокуратуры решением суда 23 июля подозреваемому в разбойном нападении на женщину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Речь идет о событии, произошедшем в г. Сумы 20 июля текущего года около 12.40. К 50-летней женщине, которая шла по ул. Герцена подбежал неизвестный мужчина и несколько раз ударил ее по голове. Когда женщина упала, нападающий схватил сумку и скрылся с места преступления. Прохожие вызвали полицию и медиков. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции безотлагательно начали поиск разбойника.

В настоящее время установлено, что к преступлению причастен 40-летний житель Сумского района. Мужчина увидел, как потерпевшая обменивала деньги, и последовал за ней. Дождавшись подходящего момента, напал на женщину и вырвал из рук сумку. Наличные забрал, а остальные вещи выбросил неподалеку от места преступления. Нападающий обогатился на 6 тыс. 940 грн и 50 евро. По его словам, на такой шаг он решился, поскольку срочно нужно было отдать долг.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины. За содеянное ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Под стражу Разбой
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