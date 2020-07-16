Сумские копы 10 км гнались за пьяным водителем (видео) Под утро, патрулируя улицу Героев Сумщины, стражи порядка обнаружили автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Несмотря на подачу патрульными требования об остановке, водитель ее проигнорировал и продолжал двигаться. После второго раза он увеличил скорость. К преследованию правонарушителя присоединились еще несколько экипажей, ведь своими действиями на дороге водитель мог наделать непоправимого.

Почти 10 километров отчаянных попыток водителя убежать все же закончились блокированием его легковушки на выезде из Сум. Остановившись, водитель еще и допустил наезд на служебный автомобиль, чем вызвал механические повреждения. Водителя и его пассажиров задержали. Все они имели явные признаки сильного алкогольного опьянения.

Несмотря на то, что мужчина сидел на водительском сиденье во время общения со стражами порядка он отрицал факт управления транспортным средством. Иного мнения, кроме самих инспекторов, придерживались его пассажиры. Они и рассказали, что неоднократно просили своего знакомого остановить легковой автомобиль, но он только увеличивал скорость.

От прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения 34-летний мужчина отказался. На него патрульные полицейские составили 4 административных материалы:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования водителей на состояние опьянения, правивший с признаками опьянения) КоАП;

- ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.

Автомобиль же были эвакуированы на специальную площадку.