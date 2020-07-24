На Сумщине еще 4 случая коронавируса По состоянию на 24 июля в Сумской области 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 4 человек (г. Сумы - 2, г. Кролевец - 1, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 327 человек, из них 3 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 2, г. Белополье - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 121 случай заболевания (95 человек вылечились), в Сумском районе - 21 (19), г. Ахтырка - 30 (26), г. Конотоп - 23 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 36 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 38 (34 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 5 (3), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 23 (11), Глуховский район – 5 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 19 (16), Путивльский район – 9 (9), Краснополье – 2 (1), Великая Писаревка – 2 (1), Середина-Будский р-н – 1 (0 ).