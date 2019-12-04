В Сумах люди перекрыли дорогу: требуют включить воду Из-за перекрытия участка проезжей части по ул. Героев Крут троллейбусы № 5, 10А, 13, 18 меняют направление маршрута.

Они будут разворачиваться через разворотное кольцо возле ТЦ «Березка», без заезда на конечную остановку маршрута.

Изменения временные (ориентировочно до 10:00, но продолжительность мероприятия может меняться по усмотрению организаторов).

Как стало известно, люди ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, требуя включить в доме воду.