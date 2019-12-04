В Сумах люди перекрыли дорогу: требуют включить воду

Они будут разворачиваться через разворотное кольцо возле ТЦ «Березка», без заезда на конечную остановку маршрута.
Изменения временные (ориентировочно до 10:00, но продолжительность мероприятия может меняться по усмотрению организаторов).
Как стало известно, люди ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, требуя включить в доме воду.
Жители Пустовойтовского сельсовета перекрыли движение по трассе государственного значения «Сумы-Киев» за Ромнами....
Сегодня, 16 июня, у перекрестка дорог к селам Мазевка и Руднево Путивльского района перекрывали дорогу Сумы-Глухов....
С 7.00 20 января до 17.00 22 января движение через мостовой переход будет полностью закрыто....
Люди ходят по пешеходному переходу, перекрыв трассу Сумы –Киев....
Полиция информирует водителей о проводимых сегодня, 4 декабря на сумщине акциях протеста с перекрытием дорог....