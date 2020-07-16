На Сумщины пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на трех хозяев

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра и местную пожар команду с. Клышки.
По прибытию было установлено, что в доме на трех хозяев, два помещения не эксплуатировались, в одном из них и произошло возгорание сена, которое там хранилось. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на все здание. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах.
В 15:30 возгорание локализовали, а в 15:45 - потратив на тушение около 7 тонн воды, полностью ликвидировали.
По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Клышки, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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