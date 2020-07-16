Полиция Сумщины разыскивает мошенника, который оставил без денег конотопчанина Житель Конотопа, ища возможность приобрести автомобиль, обнаружил так называемого продавца «виртуального» продукта, и в конце концов остался и без желаемого авто, и без сбережений.

Обратившись в полицию, 49-летний конотопчанин объяснил, что хотел приобрести легковушку, поэтому решил поискать соответствующее объявление в сети Интернет. Перебрав несколько вариантов, нашел то, что его вполне устроил, и позвонил на указанный в объявлении номер телефона. Собеседник попросил предоплату в сумме 300 долларов США. Однако уже на следующий день он позвонил снова и сообщил, что, якобы, для оформления всех необходимых документов и оплаты процедуры растаможивания необходимы еще средства. Потерпевший, не долго думая, перечислил на указанный им банковскую карточку еще 1500 долларов. И после этого связь с продавцом прервалась.

Сейчас следователями решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители настоятельно советуют гражданам при каких обстоятельствах не перечислять деньги за еще не полученные товары и услуги, тем более, если речь заходит о значительных суммах средств. Даже фото накладной о якобы отправленном товаре или уже якобы оформленных на авто документов еще не является гарантией того, что покупатель получит свой заказ. Помните: ваша бдительность - залог сохранности ваших средств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.