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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32189

Команда из Шостки стала победителем в одной из номинаций Чемпионата по Minecraft

Всеукраинский онлайн-чемпионат по Minecraft Education Edition дал возможность школьникам создать собственные варианты мира будущего. А партнер чемпионата, ДТЭК, предложил участникам придумать города без выбросов углерода.

Об этом информирует издание AIN.UA.

Всего в чемпионате приняло участие 150 команд, в состав которых вошло 442 участники в возрасте от 6 до 17 лет из всех регионов Украины. Во время соревнования команды создали 50 миров, каждый из которых оценивался судьями.

Главным требованием к построению «Сarbon-free city» было размещение в нем функционирующих солнечных и ветровых электростанций и интеграция в существующую инфраструктуру города элементов солнечной энергетики. Кроме того, командам нужно было разработать энергоэффективные решения для зданий и города в целом, а также создать максимальное количество электромобилей или обеспечить другие способы передвижения с помощью солнечной энергии.

По словам организатора чемпионата, учителя информатики Александра Думышинца, который в 2019 году вошел в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine, это соревнование показало, что дети совсем по-другому, не так как взрослые видят те вызовы, которые сегодня стоящих перед обществом и предлагают свое видение решения проблем.

«Такие чемпионаты — отличная возможность для детей почувствовать, что они являются непосредственными создателями нового мира и будущего, потренироваться в цифровом мире Minecraft воплощать свои мечты и представления о реальности», — рассказывает Дмитрий Осыка, руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

Победителем в номинации «Сarbon-free city» стала команда Crew Dragon из Покровска Донецкой области. Дети получили брендированные рюкзаки и эко-чашки, а также 3D-ручки. Такие же подарки получили обладатели 1-3 места в чемпионате.

Кроме того, команды-победители наградили такими призами:

1 место — «Амбассадоры будущего» (г. Днепр) — учетные записи Minecraft Education Edition и грант на курс обучения в IT-школе GenerationZ.

2 место — «Архитекторы Вселенной» (с. Чулаковка Херсонской области) — книги Minecraft.

3 место — Masons of the future (г. Днепр) — любые три мастер-класса от ІТ-школы GenerationZ.

Победители номинации «Гендерно-равный мир» — «Строители мечт» (г. Шостка Сумской области) — 5 девочек, которые получили менторскую поддержку в течение 3 месяцев от Girls Leadership Community, пишет Шостка.инфо.

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