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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45214

На Сумщине будут судить директора предприятия за присвоение миллиона гривен при строительстве футбольного поля

Краснопольская отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и 31 июля 2020 года направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту присвоения средств при строительстве футбольного поля путем подделки документов, а также легализации доходов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По версии следствия, обвиняемый в 2018 году заключил с отделом образования Краснопольского поселкового совета договор, предметом которого является строительство футбольного поля с искусственным покрытием на территории учебно-воспитательного комплекса.

На счет общества заказчик перечислил почти 1 млн грн в качестве предоплаты, а также расчет за приобретенные материалы, которые были указаны в официальных документах. Руководитель общества с ограниченной ответственностью обязывался завершить работы к декабрю 2019 года. Однако в определенный срок работы по строительству футбольного поля не только были не выполненным, но и вообще не начинались. С полученными противоправным путем средствами директор общества совершил ряд финансовых операций.

Досудебное следствие проведено следователями Краснопольского отделения Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Следует отметить, что указанный руководитель общества уже обвиняется в присвоении 1,1 млн грн при строительстве футбольного поля с искусственным покрытием в г. Дружба Ямпольского района и 507 тыс. грн при строительстве мини-футбольного поля с искусственным покрытием на территории Верхнесыроватской специализированной школы I-III степеней, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Присвоение средств
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