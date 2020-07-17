В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки 30 июля в 18:44 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении пятиэтажного дома по ул. Горького в г. Сумы.

О пожаре сообщили обеспокоенные жители, которые почувствовали запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия были направлены дежурные караулы 3-й и отделение 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что в подвале огнем охвачено мусора на площади до 2,5 кв. м, стены на площади до 3 кв. м и деревянная перегородка. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 19:01 возгорание локализовали, а в 20:29 - потратив на тушение около 3 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.