Сумщина попала в «зеленую» зону, пишет Суспільне.
Решение о разделе на зоны приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 31 июля. Оно вступит в силу с понедельника, 3 августа.
Принадлежность региона к «зеленой» зоне означает такие ограничения для граждан:
- пребывания в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведения массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 м²;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Принадлежность региона к той или иной зоны пересматривать каждую неделю в зависимости от динамики распространения коронавируса.
В «красную» зону попадут: город Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.
В «оранжевой» зоне: Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тисьменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовсткий районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.
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