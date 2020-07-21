Сумщина в «зеленой» карантинной зоне. Что это значит? С начала августа вступит в действие разделение Украины на четыре карантинные зоны - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» в зависимости от эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом.

Сумщина попала в «зеленую» зону, пишет Суспільне.

Решение о разделе на зоны приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 31 июля. Оно вступит в силу с понедельника, 3 августа.

Принадлежность региона к «зеленой» зоне означает такие ограничения для граждан:

- пребывания в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведения массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 м²;

- кинотеатры с заполненностью на 50%

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Принадлежность региона к той или иной зоны пересматривать каждую неделю в зависимости от динамики распространения коронавируса.

В «красную» зону попадут: город Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.

В «оранжевой» зоне: Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тисьменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовсткий районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.