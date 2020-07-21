Полиция Сумщины расследует таки изнасилование на Добровольной Полиция переквалифицировала уголовное производство по заявлению нескольких жителей Сум.

Напомним: полиция по заявлению нескольких сумчан начала уголовное производство в отношении местных подростков.

Сегодня следователи под процессуальным руководством прокуратуры внесли сведения в единый реестр досудебных расследований относительно переквалификации события ч. 1 ст. 296 (хулиганство) на ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, в рамках которых назначен ряд экспертных исследований. Продолжается досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.