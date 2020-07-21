Полиция Сумщины расследует таки изнасилование на Добровольной

Напомним: полиция по заявлению нескольких сумчан начала уголовное производство в отношении местных подростков.
Сегодня следователи под процессуальным руководством прокуратуры внесли сведения в единый реестр досудебных расследований относительно переквалификации события ч. 1 ст. 296 (хулиганство) на ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, в рамках которых назначен ряд экспертных исследований. Продолжается досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Информация об изнасиловании 6-летнего мальчика в Сумах, которую распространили местные СМИ, не соответствует действительности....
Полиция Сумщины начала уголовное производство по заявлению нескольких жителей областного центра....
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