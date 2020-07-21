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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5745

Полиция Сумщины расследует таки изнасилование на Добровольной

Полиция переквалифицировала уголовное производство по заявлению нескольких жителей Сум.

Напомним: полиция по заявлению нескольких сумчан начала уголовное производство в отношении местных подростков.

Сегодня следователи под процессуальным руководством прокуратуры внесли сведения в единый реестр досудебных расследований относительно переквалификации события ч. 1 ст. 296 (хулиганство) на ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, в рамках которых назначен ряд экспертных исследований. Продолжается досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Изнасилование
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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