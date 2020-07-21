У Сумах простилися з померлим в ООС бійцем У Сумах попрощалися з командиром автомобільного відділення підвозу боєприпасів 27-ї Сумської реактивної артбригади Володимиром Перекрестовим.

Поховали старшого сержанта на Алеї Почесних громадян на Баранівському кладовищі з військовими почестями. Чоловіку було 45 років.

"Кожен день їздили з ним, обговорювали якісь питання. Він в мене був як зв’язковий між командуванням та особовим складом. Він слухав проблеми, які назрівали у людей і, природно, при якихось переміщеннях мені розповідав. Ми могли робити вже якісь висновки, як нам правильно поступити, щоб бути ближче до людей", – каже командир дивізіону 27-ї Сумської реактивної артбригади Сергій Гончаров.

Помер чоловік 30 липня в зоні ООС на Донеччині. У повідомленні штабу ООС зазначається, що старший сержант помер внаслідок захворювання, пише Суспільне.