Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30243

В Сумах разыграли летний кубок по теннису

1-2 августа в Сумах провели «Летний Кубок ТА 2 by Babolat».

Это был турнир 2-й категория ФТУ среди спортсменов до 14 лет. В соревнованиях приняли участие теннисисты из Харькова, Киева, Одессы, Днепра, Кривого Рога, Шостки, Коровинцев и Сум. Призеры

Мальчики. Одиночный разряд: 1 место - Гвилава Степан (Шостка), 2 место - Щербатов Максим (Днепр), 3 место - Карпалюк Тимофей (Киев).

Парный разряд: 1 место - Коваленко Богдан(Сумы)/Вардаев Михаил (Сумы), 2 место - Тарасенко Денис (Сумы)/Карпалюк Тимофей (Киев), 3 место - Загорулько Арсений (Сумы)/Саенко Демид (Сумы).

Девочки. Одиночный разряд:

1 место - Пиюкова Марина (Харьков), 2 место - Сылка Елизавета (Киев), 3 место - Кулиш Кира (Кривой Рог).

Парный разряд: 1 место - Гриценко София (Сумы)/Соловей Екатерина (Сумы), 2 место - Сылка Елизавета (Киев)/Кулиш Кира (Кривой Рог), 3 место - Березинец Карина (Сумы)/Савицкая Таисия (Сумы).

Спорт Теннис
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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