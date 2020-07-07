В Сумах разыграли летний кубок по теннису 1-2 августа в Сумах провели «Летний Кубок ТА 2 by Babolat».

Это был турнир 2-й категория ФТУ среди спортсменов до 14 лет. В соревнованиях приняли участие теннисисты из Харькова, Киева, Одессы, Днепра, Кривого Рога, Шостки, Коровинцев и Сум. Призеры Мальчики. Одиночный разряд: 1 место - Гвилава Степан (Шостка), 2 место - Щербатов Максим (Днепр), 3 место - Карпалюк Тимофей (Киев). Парный разряд: 1 место - Коваленко Богдан(Сумы)/Вардаев Михаил (Сумы), 2 место - Тарасенко Денис (Сумы)/Карпалюк Тимофей (Киев), 3 место - Загорулько Арсений (Сумы)/Саенко Демид (Сумы). Девочки. Одиночный разряд: 1 место - Пиюкова Марина (Харьков), 2 место - Сылка Елизавета (Киев), 3 место - Кулиш Кира (Кривой Рог). Парный разряд: 1 место - Гриценко София (Сумы)/Соловей Екатерина (Сумы), 2 место - Сылка Елизавета (Киев)/Кулиш Кира (Кривой Рог), 3 место - Березинец Карина (Сумы)/Савицкая Таисия (Сумы).