В Конотопе столкнулись два автомобиля: пострадали 4 человека Происшествие произошло 2 августа, около 13:00, на перекрестке улиц Клубной и Успенско-Троицкой в Конотопе.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что за рулем обоих автомобилей находились конотопчане - мужчины 33-х и 85-ти лет. Вероятной причиной ДТП могло стать нарушение правил дорожного движения младшим из водителей: при осуществлении поворота налево он не предоставил преимущества в движении другому автомобилю, который двигался прямо. В результате ДТП он и двое его пассажиров, среди которых 30-летняя беременная женщина, получили телесные повреждения. Беременную госпитализированы в Конотопскую ЦРБ для оказания медицинской помощи и дальнейшего наблюдения. На больничной койке оказался и пожилой водитель другой легковушки - с переломом нижней конечности, травмами головы и грудной клетки пенсионера доставили в травматологическое отделение.

Сейчас оба транспортных средства помещении на спецплощадку Конотопского отдела полиции. Следователи по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) и начали досудебное расследование.

Правоохранители снова предостерегают водителей быть предельно внимательными и дисциплинированными на дороге, и строго соблюдать Правила дорожного движения. Будьте внимательны, и помните, что дорога не прощает легкомыслия и небрежности!