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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на ходу загорелся грузовик с зерном (видео)

3 августа в 16:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля в районе очистных сооружений областного центра.

Звонили случайные свидетели пожара. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что загорелся DAF, который перевозил зерно. Огонь полностью охватил все авто и начал перекидываться на полуприцеп с грузом. В 16:37 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность непосредственного распространения пламени на полуприцеп и зерно. В 16:48 - пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, водитель в боковое зеркало увидел, огонь, который выбивался из-под шасси автомобиля. Остановив грузовик, он только успел выбежать, как пламя быстро охватило авто. Причина возгорания устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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