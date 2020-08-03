В Сумах на ходу загорелся грузовик с зерном (видео) 3 августа в 16:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля в районе очистных сооружений областного центра.

Звонили случайные свидетели пожара. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что загорелся DAF, который перевозил зерно. Огонь полностью охватил все авто и начал перекидываться на полуприцеп с грузом. В 16:37 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность непосредственного распространения пламени на полуприцеп и зерно. В 16:48 - пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, водитель в боковое зеркало увидел, огонь, который выбивался из-под шасси автомобиля. Остановив грузовик, он только успел выбежать, как пламя быстро охватило авто. Причина возгорания устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.