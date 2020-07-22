В Сумах на переходе сбили девушку (видео) 3 августа, около 10 утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе.

По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099 с прицепом, не предоставил преимущества в движении, после чего допустил наезд на 21-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили в Сумскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

С начала года в областном центре произошло 41 ДТП с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли и 39 получили телесные повреждения различной степени тяжести.