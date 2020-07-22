В издевательствах над 6-летним мальчиком в Сумах участвовали 7 подростков Полиция определила, что в издевательстве над 6-летним мальчиком в Сумах участвовали 7 подростков в возрасте от 12 до 14 лет.

Следователи имеют 3 видео, которые подтверждают факт издевательства, в том числе сексуального характера, сообщили в полиции 5 августа, пишет Суспільне.

В полиции рассказали, что к ним обратилась мать 6-летнего мальчика. Она рассказала, что дети из ее района сообщили о том, что в отношении ее сына совершались действия насильственного характера.

В полиции сообщают, что, поскольку дело касается несовершеннолетних - и со стороны потерпевшего, и со стороны подозреваемых, то следствие не может сообщать детали и подробности. По словам и. о. руководителя следственного управления, правоохранители обошли более 300 частных домов в районе Добровольной и опрашивали людей. Пока заявлений о хулиганских действиях со стороны группы подростков к ним не поступало. В 2019 году на мать одного из подростков был составлен админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Из семи подростков одному исполнилось 14 лет, сообщили в полиции. Все остальные моложе.

Экспертизы будут продолжаться в течение месяца.

Напомним: чтобы придать огласку этому делу, жители микрорайона Добровольной собрали митинг и требовали уволить чиновников, которым было известно о группе подростков, которые совершали, по их мнению, хулиганские действия в течение длительного времени.

Жители микрорайона обратились в полицию в конце июля относительно вероятного изнасилования подростками 6-летнего мальчика. Полиция открыла уголовное производство по ст. "Хулиганство". Около 16 часов 1 августа в полиции сообщили, что дело переквалифицировали на "изнасилование".