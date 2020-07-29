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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27265

В Сумах пьяный водитель врезался в маршрутку и поехал дальше

«Совершил ДТП с маршруткой и уехал в неизвестном направлении", - такое сообщение получили сумские патрульные.

Об автопроисшествии сообщил 58-летний водитель маршрутного транспортного средства. Он и рассказал стражам порядка, что на улице Семьи Линтваревых водитель легковушки BMW столкнулся с его автомобилем, после чего быстро покинул место происшествия.

Через несколько минут инспекторы, получив приметы «беглеца», обнаружили и остановили его на улице Троицкой. Водителем оказался 43-летний сумчанин. С первых минут общения стражи порядка поняли, что водитель оставил место ДТП не просто так - он имел признаки сильного алкогольного опьянения. Но от прохождения осмотра он категорически отказался в присутствии свидетелей. Также патрульные установили, что сумчанин не имел ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации транспортного средства.

Поэтому на мужчину инспекторы составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КоАП. Водителя от управления транспортным средством отстранили.

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