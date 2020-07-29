В Сумском роддоме 6 заболевших COVID-19

По ее словам, всего в Сумском городском роддоме подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом. Из них 4 медработника и две роженицы – первая, которая занесла инфекцию в роддом и еще одна роженица.
Напомним: с понедельника, 3 августа, Сумской роддом на карантине.
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...