В Сумском роддоме 6 заболевших COVID-19 Об этом сегодня, 7 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, всего в Сумском городском роддоме подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом. Из них 4 медработника и две роженицы – первая, которая занесла инфекцию в роддом и еще одна роженица. Напомним: с понедельника, 3 августа, Сумской роддом на карантине.