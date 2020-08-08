На Сумщине 653 случая коронавируса: подробности По состоянию на 8 августа в Сумской области 653 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 17 человек (Сумы - 9, Шостка - 1, Ромны - 1, Ахтырка - 2, Тростянец - 1, Недригайлов - 1, Недригайловский р-н - 2).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 399 человек, из них 8 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 4, Сумский р-н - 1, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 220 случаев заболевания (122 человека вылечились), в Сумском районе – 33 (24), г. Ахтырка - 61 (32), г. Конотоп - 33 (24), Конотопский район - 29 (26 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 43 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 23 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 39 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 8 (5), Недригайловский район – 34 (1), г. Ромны – 28 (19), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 9 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 27 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (6).