Футболист сборной Украины Зинченко женился на телеведущей (видео) Как оказалось, игрок «Манчестер Сити», студент Сумского педунивернситета Александр Зинченко лишился статуса холостяка еще в марте.

Александр Зинченко женился на своей девушке Владе Седан. Об этом сама избранница звезды украинского футбола сообщила на собственном YouTube-канале. «Это мой канал «Влада Седан», но я уже - Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут внес свои коррективы. Наша свадьба будет 24 августа в Киеве», - сказала девушка.

Влада Седан является журналисткой телеканалов «Футбол 1/2/3». Новоиспеченная супруга футболиста также показала, как проходила официальная церемония бракосочетания.