На Сумщине сезон охоты начался с нарушений 8 августа на территории Сумской области был начат очередной сезон охоты на пернатую дичь.

В этот день работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области вместе с общественными инспекторами по охране окружающей среды проведено рейдовые проверки для предупреждения случаев браконьерства. Под особо пристальное внимание экоинспекторов попали охотничьи угодья Недригайловского, Середина-Будского, Шосткинского и Путивльского районов.

Рейдовыми группами было выявлено 5 фактов нарушений правил охоты, среди которых: охота без отстрелочной карточки, охота с охотничьей собакой без документов на нее, а также охота с охотничьим оружием, снаряженной большим количеством патронов, чем разрешено законодательством.

На каждого из нарушителей были составлены протоколы по ч. 1 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 2584 гривен.

Госэкоинспекция повторно обращается к охотникам с призывом неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства во время охоты и бережно относиться к окружающей среде!