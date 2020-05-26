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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сезон охоты начался с нарушений

8 августа на территории Сумской области был начат очередной сезон охоты на пернатую дичь.

В этот день работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области вместе с общественными инспекторами по охране окружающей среды проведено рейдовые проверки для предупреждения случаев браконьерства. Под особо пристальное внимание экоинспекторов попали охотничьи угодья Недригайловского, Середина-Будского, Шосткинского и Путивльского районов.

Рейдовыми группами было выявлено 5 фактов нарушений правил охоты, среди которых: охота без отстрелочной карточки, охота с охотничьей собакой без документов на нее, а также охота с охотничьим оружием, снаряженной большим количеством патронов, чем разрешено законодательством.

На каждого из нарушителей были составлены протоколы по ч. 1 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 2584 гривен.

Госэкоинспекция повторно обращается к охотникам с призывом неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства во время охоты и бережно относиться к окружающей среде!

Право Госэкоинспекция Охота
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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