В Конотопе полицейский получил ожог глаз зеленкой На Сумщине полиция устанавливает обстоятельства конфликта, в результате которого пострадал участковый офицер полиции.

Происшествие произошло 11 августа в городе Конотоп. Во время несанкционированного собрания возле здания местной миграционной службы несколько радикально настроенных молодых людей совершили конфликт с переселенцами с оккупированных территорий.

По словам активистов, у них имеется информация о том, что двое переселенцев, которые в прошлом исповедовали, по их мнению, сепаратистские взгляды. Последние должны были оформить паспорта гражданина Украины в связи с вклеиванием фотографий соответствующего возраста.

В ходе ссоры один из парней брызнул в лицо переселенца зеленкой, и часть жидкости попала в глаза участковому офицеру полиции. В результате правоохранитель получил химические ожоги глаз, с которыми был госпитализирован в местную больницу.

Действия злоумышленника следователи квалифицировали как причинение телесных повреждений и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Лица участников конфликта устанавливаются.

Следственные действия, в ходе которых будут объективно, полно и беспристрастно установлены все причины и обстоятельства происшествия, продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.