Сумщина поднялась на 5-ое место с конца по коронавирусу

Сейчас на Сумщине подтверждено 754 случая COVID-19. Это пятое место с конца. Ниже теперь Кировоградщина – 733 (+5 случаев за сутки), Полтавщина – 516 (+2), Херсонщина – 286 (+10), Луганщина – 170 (+10). Уже завтра наша область модет переместиться еще на одну строчку вверху, ведь на Николаевщине всего на 1 случай зафиксировано больше - 755 (+11).
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