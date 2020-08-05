Сумщина поднялась на 5-ое место с конца по коронавирусу С 38 новыми случаями за сутки Сумская область обошла Кировоградскую.

Сейчас на Сумщине подтверждено 754 случая COVID-19. Это пятое место с конца. Ниже теперь Кировоградщина – 733 (+5 случаев за сутки), Полтавщина – 516 (+2), Херсонщина – 286 (+10), Луганщина – 170 (+10). Уже завтра наша область модет переместиться еще на одну строчку вверху, ведь на Николаевщине всего на 1 случай зафиксировано больше - 755 (+11).