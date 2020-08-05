Сумщина среди 11 областей, которые не соответствуют условиям ослабления карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения превышают допустимые 11% на Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.
Негативная динамика роста случаев COVID-19 (более 10%) наблюдается в Одесской, Ровенской, Сумской (62%), Тернопольской и Черкасской областях.
Во Львовской области превышены допустимые (до 50%) нормы загруженности больниц. По этой же причине требованиям смягчения карантинных ограничений не соответствует и Киев.
Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствует нормам во всех областях Украины.
За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.
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