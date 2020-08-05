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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22121

Сумские патрульные задержали вора-наркомана

Патрульные задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужое помещение и имел при себе вещество, похожее на наркотическое.

Около 7 утра, стражи порядка получили сообщение от жительницы одного из домов на улице Герасима Кондратьева о незаконном проникновении в ее жилище. Женщина в телефонном разговоре сообщила, что неизвестный мужчина зашел в ее квартиру и рылся в вещах. Когда заявительница начала звонить на линию "102", гражданин быстро убежал.

Обследуя прилегающую территорию, патрульные заметили похожего по описанию человека. Он, увидев стражей порядка, начал убегать. Инспекторы сразу же догнали и задержали гражданина. Им оказался 37-летний сумчанин. Его поведение было подозрительным: несвязная речь, чрезмерная подвижность, нервозность. Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у него зип-пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.

Право
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