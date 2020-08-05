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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54142

В центре Сум «Вольво» врезалось в дерево

12 августа на улице Ильинской произошло ДТП.

Около 13.30 патрульные получили сообщение о ДТП на дворовой территории на улице Ильинской.

Прибыв на место ДТП, инспекторы предварительно установили, что 36-летний водитель автомобиля Volvo, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Он также сдал анализ на определение состояния опьянения.

На место ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Право Дтп
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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