В центре Сум «Вольво» врезалось в дерево 12 августа на улице Ильинской произошло ДТП.

Около 13.30 патрульные получили сообщение о ДТП на дворовой территории на улице Ильинской.

Прибыв на место ДТП, инспекторы предварительно установили, что 36-летний водитель автомобиля Volvo, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Он также сдал анализ на определение состояния опьянения.

На место ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.