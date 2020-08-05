В центре Сум «Вольво» врезалось в дерево

Около 13.30 патрульные получили сообщение о ДТП на дворовой территории на улице Ильинской.
Прибыв на место ДТП, инспекторы предварительно установили, что 36-летний водитель автомобиля Volvo, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Он также сдал анализ на определение состояния опьянения.
На место ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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