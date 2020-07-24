На Сумщине сообщено о подозрении жителю Киевщины, который пытался перевезти наркотики в РФ Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области 12 августа сообщено о подозрении жителю Киевской области, который незаконно перевозил наркотическое средство и пытался переместить его через таможенную границу в Российскую Федерацию с сокрытием от таможенного контроля (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 15 , ч. 2 ст. 305 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в прошлом году подозреваемый, находясь в г. Одесса, на загородной территории, обнаружил куст дикорастущей растения конопли и, осознавая, что она является наркотическим средством, с целью личного употребления сорвал части этого растения, из которых в дальнейшем изготовил наркотическое средство - смолу каннабиса.

Позже подозреваемый решил поехать в г. Москва по своим делам, взяв с собой ранее приобретенное и изготовленное наркотическое вещество, которое спрятал в пачку с сигаретами и положил в карман своей одежды.

Приехав на автомобиле в качестве пассажира на таможенный пост «Екатериновка» в направлении выезда из Украины в Российской Федерации у подозреваемого при углубленном осмотре его личных вещей, в кармане кофты, в которую он был одет, сотрудниками правоохранительных органов выявлено пачку с сигаретами марки «Ротманс», в которой находилось наркотическое вещество, сообщает пресс-служба прокуратуры области.