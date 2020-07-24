На Сумщине сообщено о подозрении жителю Киевщины, который пытался перевезти наркотики в РФ

Досудебным расследованием установлено, что в прошлом году подозреваемый, находясь в г. Одесса, на загородной территории, обнаружил куст дикорастущей растения конопли и, осознавая, что она является наркотическим средством, с целью личного употребления сорвал части этого растения, из которых в дальнейшем изготовил наркотическое средство - смолу каннабиса.
Позже подозреваемый решил поехать в г. Москва по своим делам, взяв с собой ранее приобретенное и изготовленное наркотическое вещество, которое спрятал в пачку с сигаретами и положил в карман своей одежды.
Приехав на автомобиле в качестве пассажира на таможенный пост «Екатериновка» в направлении выезда из Украины в Российской Федерации у подозреваемого при углубленном осмотре его личных вещей, в кармане кофты, в которую он был одет, сотрудниками правоохранительных органов выявлено пачку с сигаретами марки «Ротманс», в которой находилось наркотическое вещество, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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