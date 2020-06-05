16-летняя жительница Сумщины разбилась насмерть, спрыгнув с вышки

Девушка 2004 года рождения свела счеты с жизнью, спрыгнув с вышки. Ее тело обнаружили друзья, сообщив о случившемся в полицию.
В день трагедии ее видели знакомые – девушка была грустной и направлялась в сторону вышки, где частенько проводила время. А спустя время ее нашли бездыханной.
Известно, что покойная воспитывалась бабушкой, училась в Глуховском СНАУ. Выяснилось, что девушка ранее неоднократно заявляла знакомым о своих намерениях уйти из жизни.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (“убийство”) с пометкой “самоубийство”. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Глухов.инфо.
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