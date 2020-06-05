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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:381115

16-летняя жительница Сумщины разбилась насмерть, спрыгнув с вышки

Трагедия произошла 12 августа около 00.00 часов, в с. Калюжное.

Девушка 2004 года рождения свела счеты с жизнью, спрыгнув с вышки. Ее тело обнаружили друзья, сообщив о случившемся в полицию.

В день трагедии ее видели знакомые – девушка была грустной и направлялась в сторону вышки, где частенько проводила время. А спустя время ее нашли бездыханной.

Известно, что покойная воспитывалась бабушкой, училась в Глуховском СНАУ. Выяснилось, что девушка ранее неоднократно заявляла знакомым о своих намерениях уйти из жизни.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (“убийство”) с пометкой “самоубийство”. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Глухов.инфо.

Общество Самоубийство
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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