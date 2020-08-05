Сумщина выпала из ТОП-5 по наменьшему числу заболевших коронавирусом

По этому показателю область занимает шестое место в Украине. Меньше в Луганской области – 171 (+1 за сутки), Херсонской – 290 (+4), Полтавской – 533 (+17), Кировоградской – 739 (+6) и Николаевской – 770 (+15).
Об этом сегодня, 14 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного...
По состоянию на 14 августа в Сумской области 783 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 14 августа в Сумской области подтверждено 783 случая заражения коронавирусной болезнью....
У пациентов, которые входят в группу риска по заражению COVID-19, эта болезнь может протекать без симптомов или же сопровождаться нетипичными...
11 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав....