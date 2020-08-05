Сумщина выпала из ТОП-5 по наменьшему числу заболевших коронавирусом На утро 14 августа в Сумской области уже 783 подтвержденных случая COVID-19 (+29 за сутки).

По этому показателю область занимает шестое место в Украине. Меньше в Луганской области – 171 (+1 за сутки), Херсонской – 290 (+4), Полтавской – 533 (+17), Кировоградской – 739 (+6) и Николаевской – 770 (+15).