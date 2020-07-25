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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские атлеты отличились на командном чемпионате Украины

15-16 августа в Луцке проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

На нем Сумщину представляли 23 атлета. В спортивной ходьбе на 5000 м у нас две медали - Игорь Главан победил с результатом 19:23,88, вторым был наш Олег Свистун, уступивший старшему товарищу по команде 2 секунды.

В беге на 400 м у парней не было равных нашему Александру Погорилко, который победил с личным рекордом – 46,98 с.

В эстафете 4х100 м Андрей Волынец, Ярослав Демченко, Алексей Сергиенко и Владимир Супрун уступили только николаевским спринтерам, пролетев дистанцию за 41.20 сек. А на следующий день сумская эстафета оказалась лучшей в 4х400 м - Евгений Швец, Константин Ожийов, Ярослав Демченко и Александр Погорилко привезли своим соперникам на финише восемь (!) секунд.

В командном зачете в спринте Сумщина заняла 4-е место, среди молодежи – 2-е, в видах выносливости (спортивная ходьба и стайерские дистанции) – 9-е, среди молодежи – 13-е, в метаниях – 14-е,

Спорт Легкая атлетика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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