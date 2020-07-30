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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Food Centre-Sumy» взял сумского вратаря

В понедельник, 17 августа, состав команды пополнил вратарь Никита Синтер.

Ситнер - воспитанник сумского футзала, который длительное время играл за ФК «СумГУ». Вместе с командой становился чемпионом Украины в Первой лиге, победителем и призером Чемпионата Украины среди студентов. Последние годы Никита провел в большом футболе, где защищал цвета любительских команд «Виктория» и «LS GROUP».

Как отметил главный тренер клуба Иван Скицко, это серьезное укрепление вратарской позиции пока.

«Я уже знал, кто такой Ситнер, и как он может играть. В течение прошлого сезона он где-то полтора месяца тренировался с командой. Скажу вам откровенно, в течение тренировок ему очень тяжело было забить мяч. Какие сильные стороны? Очень хорошо вводит мяч в игру ногами и руками, шикарный выбор позиции и отличная реакция на линии ворот, что очень важно. Также мы рассчитываем на него в игре с пятым полевым. Ситнер едет с командой во Львов, но кто будет защищать ворота, решим уже перед игрой», - сказал Иван Скицко.

Спорт Food Centre-Sumy
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