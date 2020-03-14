Сегодня «FoodCentre-Sumy» стартует в Экстра-лиге (трансляция) Сегодня, 21 августа, стартует новый сезон в чемпионате Украины по футзалу.

В первом матче первого тура во Львове сойдутся местная «Энергия» и «FoodCentre-Sumy». Начало матча в 13.00.

В предыдущем сезоне, который завершился после первого этапа, именно «Энергия» не пустила сумчан в первую шестерку. Игра 14 марта в Сумах завершилась победой львовян 3:1.