Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13263

Сегодня «FoodCentre-Sumy» стартует в Экстра-лиге (трансляция)

Сегодня, 21 августа, стартует новый сезон в чемпионате Украины по футзалу.

В первом матче первого тура во Львове сойдутся местная «Энергия» и «FoodCentre-Sumy». Начало матча в 13.00.

В предыдущем сезоне, который завершился после первого этапа, именно «Энергия» не пустила сумчан в первую шестерку. Игра 14 марта в Сумах завершилась победой львовян 3:1.

Спорт Food Centre-Sumy Футзал Чемпионат Украины по футзалу

По тематике

Сумской футзалист выиграл кубок Украины
Сегодня 11:29

Сумской футзалист выиграл кубок Украины

19-20 августа в Запорожье прошел «финал четырех» Кубка Украины по футзалу....

«Food Centre-Sumy» взял сумского вратаря
18.08.2020 12:10

«Food Centre-Sumy» взял сумского вратаря

В понедельник, 17 августа, состав команды пополнил вратарь Никита Синтер....

«Food Centre-Sumy» одержал первую победу в предсезонных матчах
14.08.2020 15:06

«Food Centre-Sumy» одержал первую победу в предсезонных матчах

Сегодня, 14 августа, подопечные Ивана Скицко завершили очередной цикл подготовки к старту сезона в чемпионате Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумская футзальная команда сменила название
30.07.2020 15:08

Сумская футзальная команда сменила название

Президент клуба, играющего в Экстра-лиге чемпионата Украины по футзалу, Игорь Черненко обращается ко всем с открытым письмом....

«Food Centre-СумДУ» и роменский «Рятувальник» разошлись миром
28.07.2020 15:28

«Food Centre-СумДУ» и роменский «Рятувальник» разошлись миром

Сегодня, 28 июля, в Сумах прошла контрольная игра между сумской и роменской командами....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.