Сегодня «FoodCentre-Sumy» стартует в Экстра-лиге (трансляция)

В первом матче первого тура во Львове сойдутся местная «Энергия» и «FoodCentre-Sumy». Начало матча в 13.00.
В предыдущем сезоне, который завершился после первого этапа, именно «Энергия» не пустила сумчан в первую шестерку. Игра 14 марта в Сумах завершилась победой львовян 3:1.
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