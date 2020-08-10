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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53314

На Сумщине отремонтировали еще один мост

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко проинспектировал ремонт мостового сооружения в селе Галаевец на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-19-13 Ромны - Липовая Долина – Тростянец – Мезеновка.

Мост построен в 1982 году и до аварийного ремонта находился в четвертом эксплуатационном состоянии (ограниченно работоспособное).

В марте - июне 2020 года были проведены работы за счет эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Были выполнены работы по демонтажу элементов сооружения, заменены все железобетонные элементы конструкции, устроена монолитная плита, монолитный тротуар, гидрозоляция, установлены перильные и барьерные ограждения, устроено асфальтобетонное покрытие.

Общество
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