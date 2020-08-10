Пьяный водитель-наркоман пытался подкупить сумских копов Инспекторы получили сообщение о водителе автомобиля ВАЗ-2107, который находится за рулем с признаками опьянения.

Приехав по указанному адресу, на улицу Металлургов, стражи порядка сразу же обнаружили мужчину за рулем автомобиля, похожего по описанию. 39-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. Он прошел осмотр в присутствии свидетелей. Результат зафиксировал допустимую норму алкоголя - 0,20 промилле.

Но на этом история не закончилась. Проведя поверхностную проверку, патрульные обнаружили у сумчанина 5 бумажных свертков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. После этого, чтобы избежать ответственности, мужчина положил в свои документы денежные средства в размере 500 гривен. Более того, он пообещал добавить еще 300 гривен, если патрульные «закроют глаза на находку».

Инспекторы предупредили гражданина об ответственности, но тот, сообщив, что все понимает, настаивал на своем. Это событие стражи порядка также зарегистрировали и вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.