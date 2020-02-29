БК «СумДУ» - серебряный призер летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3

На групповом этапе игроки нашей команды одолели «Профильтех» (Житомир) 18:11 и «Контору» (Южный) 21:18, а также уступили БК «Одесса» 20:21.
На четвертьфинальной стадии подопечные Ярослава Ковалева преодолели сопротивление «Промбудсферы» (Луцк) 21:17, а в полуфинале оказались сильнее «Red star» (Новомосковск) 21:16.
В финале БК «СумДУ» снова встретился с «Конторой», но в решающем поединке южненцы оказались сильнее 13:17.
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