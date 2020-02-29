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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:01125

БК «СумДУ» - серебряный призер летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3

Финальный турнир, который состоялся в Ивано-Франковске 24 августа, собрал 8 лучших мужских команд сезона.

На групповом этапе игроки нашей команды одолели «Профильтех» (Житомир) 18:11 и «Контору» (Южный) 21:18, а также уступили БК «Одесса» 20:21.

На четвертьфинальной стадии подопечные Ярослава Ковалева преодолели сопротивление «Промбудсферы» (Луцк) 21:17, а в полуфинале оказались сильнее «Red star» (Новомосковск) 21:16.

В финале БК «СумДУ» снова встретился с «Конторой», но в решающем поединке южненцы оказались сильнее 13:17.

Спорт Баскетбол 3х3 БК СумГУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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