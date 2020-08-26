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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пожарные снова дважды тушили возгорания в заброшенной школе

25 августа второй день подряд в г. Сумы спасатели дважды тушили возгорания в неэксплуатируемом двухэтажном здании бывшей школы № 16 на ул. Мира.

Первое сообщение о пожаре поступило в 21:29. На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что на втором этаже загорелась деревянный пол до 2 кв. м. В 21:40 пожар был локализован, а в 21:49 - ликвидирован.

И уже в 22:33 спасатели вновь были вызваны по этому же адресу. На этот раз огонь охватил кровлю на площади около 40 кв. м. Горели деревянные конструкции внутри. В 23:01 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение пламени. В 00:01, использовав 4 т воды огонь полностью ликвидировали.

Всего на тушение обоих возгораний было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной этих возгораний стало занесение постороннего источника возгорания извне.

Информация по данным случаями пожаров передано в полицейских. На месте работала следственно-оперативная группа, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар Школа № 16
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