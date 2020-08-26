В Сумах пожарные снова дважды тушили возгорания в заброшенной школе

Первое сообщение о пожаре поступило в 21:29. На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что на втором этаже загорелась деревянный пол до 2 кв. м. В 21:40 пожар был локализован, а в 21:49 - ликвидирован.
И уже в 22:33 спасатели вновь были вызваны по этому же адресу. На этот раз огонь охватил кровлю на площади около 40 кв. м. Горели деревянные конструкции внутри. В 23:01 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение пламени. В 00:01, использовав 4 т воды огонь полностью ликвидировали.
Всего на тушение обоих возгораний было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной этих возгораний стало занесение постороннего источника возгорания извне.
Информация по данным случаями пожаров передано в полицейских. На месте работала следственно-оперативная группа, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
На Сумщине ликвидируя возгорание гаража, пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом и хозяйственную постройку....
17 августа в 16:13, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Севрюковской в с. Щомы...
16 августа в 16:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на балконе дома по ул. Дремина в...
13 августа в 19:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Апрельская в с....
12 августа в 13:38 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании тюков с соломой в 1-м Оболонском переулке...