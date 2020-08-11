Сумской водоканал сообщает об отключении воды

По следующим адресам:
- по пр. М Лушпы: №№ 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39/1, 39/2, 43/1, 43/2
- по ул.Заливная: №№ 13, 15, 17, 19, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1
По завершению работ водоснабжение будет восстановлено.
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