Сумской водоканал сообщает об отключении воды Для проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Интернационалистов, 1 сегодня, 27 августа в 9:40 временно прекращено водоснабжение на двух улицах.

По следующим адресам: - по пр. М Лушпы: №№ 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39/1, 39/2, 43/1, 43/2 - по ул.Заливная: №№ 13, 15, 17, 19, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1 По завершению работ водоснабжение будет восстановлено.