Полицейские нашли у жителя Путивльщины обрез

Посетив его дома, полицейские его подробно опросили. И он рассказал, что действительно имеет дома оружие. Мол, нашел в поле еще весной, поэтому и хранит для собственного пользования.
Обрез полицейские изъяли, а в отношении мужчины открыли уголовное производство, в рамках которого проверяют версию мужчины и устанавливают источник происхождения «находки».
Правоохранители еще раз напоминают, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, в соответствии с требованиями ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В то же время, в соответствии с требованиями части третьей этой же статьи, лицо, которое хранило оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в случае их добровольной выдачи органам власти освобождается от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.