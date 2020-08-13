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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04134

Полицейские нашли у жителя Путивльщины обрез

Работники Путивльского отделения полиции отрабатывали оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию кражи домашней птицы, когда в поле их зрения попал один из местных жителей. Более того, вероятные свидетели рассказали правоохранителям, что 27-летний парень вроде ходил по селу с обрезом, который, скорее всего, хранит у себя дома.

Посетив его дома, полицейские его подробно опросили. И он рассказал, что действительно имеет дома оружие. Мол, нашел в поле еще весной, поэтому и хранит для собственного пользования.

Обрез полицейские изъяли, а в отношении мужчины открыли уголовное производство, в рамках которого проверяют версию мужчины и устанавливают источник происхождения «находки».

Правоохранители еще раз напоминают, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, в соответствии с требованиями ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В то же время, в соответствии с требованиями части третьей этой же статьи, лицо, которое хранило оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в случае их добровольной выдачи органам власти освобождается от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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