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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:20717

На Сумщине +14 случаев коронавируса, половина в Сумах

Об этом сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- В текущем месяце наблюдается обострение ситуации по по поводу заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 среди горожан, - начала она. – Каждый день регистрируется от 7 до 44 случаев заболевания. Как следствие, по решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, Сумы с 31 августа отнесены к «оранжевой зоне». В связи с перегрузкой больниц первой волны на сегодня у нас продолжается госпитализация взрослых больных в клиническую больницу №5, куда уже госпитализировано 25 человек, из них 9 уже с подтвержденным диагнозом, 4 находятся на кислородной поддержке. Остальные с подозрением на коронавирусную инфекцию. В городской детской больнице на сегодня 15 детей, двое з них в подтвержденным диагнозом, остальные с подозрением.

В Сумской области на прошлой неделе заболело 224 человека, из них 58% - это жители Сум – 130 человек. Среди заболевших 6 детей, из них 1 находится на стационарном лечении, остальные лечатся амбулаторно дома. Также зарегистрировано 15 случаев заболевания среди медработников. На этих выходных у нас, к сожалению, зарегистрировано еще два летальных случая в областной центре инфекционных болезней им. З. Красовицкого. Это женщина 71 год и 65-летний мужчина.

На прошлой неделе выздоровел 61 человек, из них 6 детей и 3 медработника.

С начала тестирования в Сумах зарегистрировано 711 человек с позитивным ПЦР- исследованием. Из них 663 взрослых и 48 детей.

За прошлые сутки выявлено 7 человек, выздоровел 1, умерших нет. На сегодня на лечении 505 больных. Всего выздоровело 28% от заболевших – 199 человек.

За весь период в Сумах 7 человек умерло, медработников заболело 52.

По Сумской области 1470 случаев (+14 за сутки), всего 24 человека умерло. Выздоровело 663 пациента, за вчера один сумчанин. 119 медработников заболело

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