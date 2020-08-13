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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:16413

В Глухове очередная смена власти

Мишель Терещенко, которого суд восстановил в должности мэра Глухова, сообщил, что госрегистратор вновь записала бывшего мэра Глухова Юрия Бурлаку в руководители исполнительного комитета Глуховского горсовета.

Об этом Мишель Терещенко написал в Фейсбуке.

«Ну что, можно вновь «поздравить» «правоохранительные» органы?

Сегодня, в результате полного бездействия полиции, прокуратуры и СБУ, с третьей попытки (предыдущие две последние дни в Глухове и Шостке провалились) рейдерам удалось осуществить свой замысел: государственная регистраторша Березовской объединенной территориальной громады Валентина Безуглая приняла на регистрацию фальшивые документы на замену руководителя Глухова на Юрия Бурлака. А Минюст такие изменения пропустил...

И как видно с сайта госреестра - Юрий Бурлака уже возглавляет исполнительный комитет Глуховского городского совета, который должен возглавлять Глуховский городской голова!!!

Сегодня регистраторша Березовской ОТГ Валентина Безуглая также приняла фальшивые документы на внесение изменений в реестр в части полномочий секретаря Глуховского городского совета, фамилию которого рейдеры в очередной раз пытаются незаконно изменить по фамилию Юрия Бурлаки!

Поскольку все регистраторы были официально предупреждены о попытках вероятного внесения изменений в реестр по фейковым документам, а глава Сумской областной госадминистрации и все без исключения главы ОТГ в курсе скандалов с рейдерством власти в Глухове, можно утверждать, что регистраторша сознательно пошла на преступление, в полной уверенности в собственной безнаказанности! Кто именно дал ей такие гарантии - глава ОТГ, министр юстиции или кто-то другой, уже не имеет значения.

Это огромное пятно на репутации Украины, ее президента и всех чиновников, которые своим бездействием еще больше ухудшают ситуацию, демонстрируя как легко можно захватывать украинские города без танков и оружия!

Может Владимиру Зеленскому, Арсену Авакову, Ирине Венедиктовой и Ивану Баканову стоит вмешаться лично? Может, уже пришло время наконец начать сажать преступников???

Сейчас мы все узнаем «who is who» в украинской политике...», - говорится в сообщении.

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